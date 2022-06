Viking Line ja Tallink Silja hyödyntävät edelleen venäläistä polttoainetta, TV4 uutisoi – yhtiöillä epäselvyyttä öljyn alkuperästä

Tallink Siljan polttoainetoimittajat ovat Neste ja Alexela. Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Njödin tiedossa ei ole, että Tallinkilla olisi suunnitelmissa yrittää purkaa nykyisiä sopimuksiaan tai että meneillään olisi selvitystyötä vaihtoehtoisten polttoainetoimittajien löytämiseksi.

– Ei tiedetä, mikä polttoaine on mistäkin peräisin. Sitä pitäisi heiltä kysyä lisää, että millaiset varastot heillä on polttoainetta ja mistä se on tullut.

Puhelinhaastattelussa Njöd kertoo heidän saaneen haastattelupäivänä tiedon, ettei Tallinkille enää toimitettaisi polttoainetta, joka sisältäisi venäläistä öljyä.

– Saamamme tiedon mukaan Nesteen ja Alexelan käyttämä öljy ei ole peräisin Venäjältä.

Njöd kertoo, että Tallink Siljalla on tehty töitä venäläisten tuotteiden määrän minimoimiseksi muutoinkin.

– Arvovalintoja on tehty. Ei myydä venäläisiä eikä valkovenäläisiä tuotteita laivojen myymälöissä, eikä oteta näistä maista peräisin olevia rahtikuljetuksia laivoille.

Sittenkin Venäjältä

Puhelinhaastattelun jälkeen Tallink Silja jatkoi öljyasian selvittämistä. Kävi ilmi, että sekä Nesteeltä että Alexelalta on ostettu polttoainetta ennen Ukrainan sodan alkua. Polttoaine sisältää venäläistä öljyä.

Samaa polttoainetta käytetään edelleen eikä tilanteeseen tule Njödin tietojen mukaan muutosta ennen kuin 2023. Vuodenvaihteessa heillä astuu polttoaineentoimittajiensa kanssa voimaan uusi sopimus. Tämä sopimus lupaa, että polttoaineessa ei tule jatkossa olemaan mukana lainkaan venäläistä öljyä.

Njöd kommentoi, ettei hän tiennyt polttoainetoimittajien varastojen olevan niin suuret.

– Meille ei ole toimitettu muuta kuin tätä ennen sotaa ostettua polttoainetta tähän asti. Ja ilmeisesti vanha öljy riittää siihen asti, että uusi sopimus astuu voimaan, Njöd kertoo.

Viking Line selvittää sopimuksia

TV4:n tietojen mukaan Viking Line ostaa öljyä sekä venäläisomisteiselta Teboililta että virolaiselta Marine Energy Solutionsilta, jonka öljy tulee TV4:n mukaan suoraan venäjältä.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnströmin mukaan TV4:n jutusta syntyy harhaanjohtava kuva siitä, kuinka paljon Viking Line venäläistä öljyä käyttää.

– Suurimmat aluksemme Viking Glory ja Viking Grace käyttävät LNG:tä eli nestemäistä maakaasua Norjasta.

Helsingistä Tallinnaan kulkevalla reitillä liikennöi Viking XPRS, jonka tankkaa virolainen polttoainetoimittaja Viron päädyssä. Tähän alukseen tankataan polttoainetta, jossa on venäläistä öljyä.

– Olemme pyytäneet tätä virolaista toimittajaa luopumaan venäläisen öljyn käytöstä. Laiva tankataan Tallinnassa, koska sillä on pidemmät satamassaoloajat, koska alus yöpyy siellä. Toinen toimenpide, johon voimme ryhtyä, olisi luopua tästä toimittajasta.

Boijer-Svahnström kertoo, että Viking Linen lakiosasta selvittää, miten sopimuksia voidaan purkaa. Myös Viking Line on poistanut kaikki venäläiset ja valkovenäläiset tuotteet laivojensa myymälöistä. Viking Line on myös työllistänyt ukrainalaisia pakolaisia ja lakkauttanut yhteistyötä venäläisten yritysten kanssa.

– Viking Line tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen. Toiset toimenpiteet kestävät kauemmin kuin toiset. Päämäärä on, ettei meillä olisi mitään venäläisiä tuotteita.

Viking Linen muut alukset tankataan Nesteeltä tai sitten Helsingin Energian huoltovarmuusvarastosta ostetulla polttoaineella.

– Siis Nestehän on suomalainen. Sinun kannattaisi selvittää Nesteeltä, mistä he ottavat, jotta saadaan heiltä suoraan täsmällinen vastaus tämänhetkisestä tilanteesta.

Mutta eikös Neste käytä venäläistä öljyä?

– Luulen, että siinä voi osittain olla jotain määriä venäläistä öljyä. Se täytyy tarkistaa. Tankkaamme suomalaisilta toimittajilta.

– Nestehän on kertonut pyrkivänsä pois sen käytöstä. Kyllähän kaikilla on päämääränä päästä venäläisestä polttoaineesta. Siinä menee aikaa. Tämähän on yhteiskunnallinen ongelma koko Euroopassa. Tahtotila on päästä irti tästä kokonaan.

Oletteko kysyneet suoraan Nesteeltä, käyttävätkö he venäläistä öljyä?

– En valitettavasti istu työni puolesta kaikissa yhtiömme kokouksissa, joten tähän en valitettavasti osaa tällä hetkellä antaa vastausta. Tiedän, että päämääränä on ollut vähentää sitä.

Nestettä sitoo sopimus

Neste on ilmoittanut Venäjän hyökkäyksen jälkeen vähentävänsä venäläisen raakaöljyn käyttämistä. Yhtiö on kertonut ostavansa öljyä Venäjältä ainoastaan sen määrän, mihin yhtiöiden välinen nykyinen hankintasopimus velvoittaa. Sopimus purkaantuu heinäkuussa ja Neste on kertonut, ettei se aio uusia sitä.