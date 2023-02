Köpi Kallion selkä pamahti jumiin Viki Eerikkilää imitoidessa – paljastaa, mitä tapahtui kulisseissa

Putouksen 15. kauden puoliväli on saavutettu, ja jäljellä on neljä livelähetystä.

– Väsymys on ehkä väärä sana, mutta onhan sen nyt aivan selvä esimerkiksi sketsihahmojen suhteen, että mitä enemmän tulee viikkoja, niin jokainen ymmärtää sen, että ne ensimmäiset vitsit on kuultu ja syvemmälle pitäisi mennä. Kyllä se kaikilla varmaan sellaista taistelua oli tällä viikolla, Kallio jatkoi.

– Palkka, se voisi olla vähän isompi. Tästä puhuttiin vähän isompana koneistona, mitä ajattelin. No ei, ehkä yllätys on ollut se, että vaikka jotenkin etukäteen tiesi, miten tahti kiristyy ensimmäisen viikon jälkeen ja pienessä ajassa pitää omaksua aika paljon, niin on se yllättänyt, että se on todellakin kiireistä tämä Putous-arki, Kallio kertasi.