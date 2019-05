Viisivuotias Liisa kuuroutui aivokalvontulehduksen takia eikä pysynyt enää mukana leikeissä – periksiantamattomuus teki naisesta viittomakielen pioneerin

Karttakepillä käsille sitä, joka viittoo

Kauppisen mukaan hänen kouluaikoinaan oli vallalla ajatus, että viittomakieli on äärimmäisen vaarallinen, sillä se estää puheen oppimisen. Lapsia yritettiin kaikin keinoin estää viittomasta.

– Minuakin kiellettiin! Jos opettaja näki, että viitoin kaverille salaa, niin jouduin laittamaan kädet pulpettiin ja niitä hakattiin karttakepillä. Minua on lyöty monta kertaa, enkä ole ainoa!

Liisa Kauppinen on tehnyt elämäntyönsä kuurojen parissa. Hänet on muun muassa palkittu vuonna 2013 ainoana suomalaisena arvostetulla YK:n ihmisoikeuspalkinnolla. Elämänkertakirja Tiedän sen mahdolliseksi on julkaistu toukokuussa.