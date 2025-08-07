Naantalissa vakava mönkijäonnettomuus – viisi loukkaantunut

Poliisi kertoo saaneensa hälytyksen tapauksesta torstaina noin kolmen aikaan iltapäivällä. Onnettomuudessa loukkaantui viisi ihmistä.
Tapahtumapaikalla selvisi, että mönkijä oli kaatunut parkkipaikalla kyljelleen. Alustavien tietojen mukaan lavalla oli onnettomuushetkellä ollut viisi henkilöä, joista kaikki saivat tilanteessa eri asteisia vammoja.
Poliisin mukaan kyseessä on lavalla varustettu mönkijä, joka on traktoriksi rekisteröity. Kaikki onnettomuudessa mukana olleet henkilöt ovat iältään 14-15 vuotiaita.
Poliisi tutkii onnettomuutta ja selvittää tapahtumien kulkua.
Mönkijän kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Nimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä.