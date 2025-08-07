Naantalissa vakava mönkijäonnettomuus – viisi loukkaantunut

Poliisi
Lehtikuva
Julkaistu 07.08.2025 16:44

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Poliisi kertoo saaneensa hälytyksen tapauksesta torstaina noin kolmen aikaan iltapäivällä. Onnettomuudessa loukkaantui viisi ihmistä.

Tapahtumapaikalla selvisi, että mönkijä oli kaatunut parkkipaikalla kyljelleen. Alustavien tietojen mukaan lavalla oli onnettomuushetkellä ollut viisi henkilöä, joista kaikki saivat tilanteessa eri asteisia vammoja.

Poliisin mukaan kyseessä on lavalla varustettu mönkijä, joka on traktoriksi rekisteröity. Kaikki onnettomuudessa mukana olleet henkilöt ovat iältään 14-15 vuotiaita.

Poliisi tutkii onnettomuutta ja selvittää tapahtumien kulkua.

Mönkijän kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Nimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä.

Lisää aiheesta:

Poliisi: Kuusi teiniä ahtautui koppimönkijään ja suistui tieltä – yksi loukkaantui vakavastiMies kuoli moottoripyörän ja mopon onnettomuudessa RiihimäelläMönkijäturma johti kuolemaan Vähäkyrössä – poliisi tutkii5-vuotias kuoli mönkijäonnettomuudessa SuomussalmellaMönkijän kyydissä ollut nainen puristui kuoliaaksi – miehen epäillään aiheuttaneen kuolemanMies kuoli mönkijäonnettomuudessa Kokemäellä
LiikenneonnettomuudetPoliisiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Liikenneonnettomuudet