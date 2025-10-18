JYPin kohuhyökkääjä Pekka Jormakka onnistui ensimmäistä kertaa tällä kaudella maalinteossa.

Pekka Jormakka on ollut tämän kauden kohupelaajia jääkiekon SM-liigassa. Konkarihyökkääjä joutui seuraamaan alkukauden matseja JYPin kokoonpanon ulkopuolella ja taittoi julkisesti peistä ottelukunnostaan seurajohdon kanssa.

SM-liigasesongin ensimmäisistä kahdeksasta ottelustaan Jormakka oli onnistunut tilastoimaan vain yhden tehopisteen syötön muodossa.

Nyt hyökkääjä sai kuitenkin sesongin yhdeksännessä koitoksessaan helpottavan osuman. JYPin ylivoimakuvio kävi Vaasan Sportia vastaan, ja vapaana maalin edustalla häärinyt konkari painoi ottelun avausosuman yläpönttöön vajaan yhdeksän minuutin kohdalla.

Näet maalin ylälaidan videolta.

Sportin 1–1-tasoitus syntyi reilut kaksi minuuttia myöhemmin Oskari Hultin niittaamana, mutta kotijoukkue JYP lähti ensimmäiselle erätauolle 2–1-johdossa. Valtteri Ojantakanen laukoi jyväskyläläisille ylivoimamaalin vain 11 sekuntia ennen avausperiodin päätöstä.