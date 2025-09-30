Jyväskylän JYP on ollut SM-liigan alkukauden iloisimpia tapauksia. Petri Matikaisen luotsaama ryhmä on laittanut jylhän rokin soimaan, eikä vahvistinta ole hiljennetty myöskään tiistain näytöksessä.

JYP vierailee tänään Jyväskylässä Jukureiden luona. JYP aloitti pelin terävästi, kun se siirtyi ajassa 8.57 johtoon. Asialla oli Juuso Puustinen, joka vetäisi ylivoimalla ässän hihastaan.

Puustinen sai kiekon Jukureiden maalin eteen, minkä jälkeen hän ei hakenut kääntöratkaisua. Ei. Puustinen vetäisi puolittaisen syöttöratkaisun jalkojensa välistä.

Kiekko pomppasi lopulta kotijoukkueen puolustajan kautta pömpeliin.

Video Puustisen maalista näkyy jutun yläreunasta.

Ennen tiistain kierrosta JYP oli ottanut seitsemästä ottelustaan peräti 18 pistettä. Se johti sarjaa yhdessä Kiekko-Espoon kanssa, joka oli pelannut kuitenkin kaksi ottelua enemmän kuin hurrikaanilauma.