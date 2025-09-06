Urheilu
Viime kisan sensaatiokuskilta totaalinen farssi – tippuu viimeiseksi

Isack Hadjar oli kuin maansa myynyt aika-ajon jälkeen.xpbimages.com
Julkaistu 06.09.2025 18:38
Racing Bullsin Isack Hadjar jäi jämäsijoille Monzan aika-ajoissa.

Viime viikonloppuna Hollannissa kolmanneksi kaasutellut Hadjar teki isoja virheitä Monzan aika-ajoissa ja jäi lauantaina vasta sijalle 16. Hadjar ajoi yhden mutkista pahasti leveäksi, mikä pilasi hänen nopean kierroksensa aika-ajojen ensimmäisessä osiossa.

Aika-ajon jälkeen kameran eteen marssi todella pettynyt ranskalainen. 

– Olen todella ärsyyntynyt, Hadjar kommentoi Viaplaylla.

Hadjar lähtee kisaan koko joukon perältä varikolta, koska hänen autoonsa vaihdettiin moottori.

Aika-ajon nopeinta kyytiä piti Max Verstappen, joka lähtee sunnuntain kisaan paalupaikalta.

Lue myös: Max Verstappen käänsi hurjan taiston edukseen

