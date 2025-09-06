Viime kisan sensaatiokuskilta totaalinen farssi – tippuu viimeiseksi

Racing Bullsin Isack Hadjar jäi jämäsijoille Monzan aika-ajoissa.
Viime viikonloppuna Hollannissa kolmanneksi kaasutellut Hadjar teki isoja virheitä Monzan aika-ajoissa ja jäi lauantaina vasta sijalle 16. Hadjar ajoi yhden mutkista pahasti leveäksi, mikä pilasi hänen nopean kierroksensa aika-ajojen ensimmäisessä osiossa.
Aika-ajon jälkeen kameran eteen marssi todella pettynyt ranskalainen.
– Olen todella ärsyyntynyt, Hadjar kommentoi Viaplaylla.
Hadjar lähtee kisaan koko joukon perältä varikolta, koska hänen autoonsa vaihdettiin moottori.
Aika-ajon nopeinta kyytiä piti Max Verstappen, joka lähtee sunnuntain kisaan paalupaikalta.