Urheilu
F1
F1
Etusivu
Kuljettajien pisteet
Valmistajien pisteet

Formuloiden surkimustalli teki ison peliliikkeen

GettyImages-2233854822
Pierre Gaslyn työ jatkuu.2025 Getty Images
Julkaistu 50 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Ranskalaiskuljettaja Pierre Gasly jatkaa Alpinen tallissa pitkään.

Alpine kertoo solmineensa Gaslyn kanssa jatkosopimuksen kauden 2028 loppuun. Hän on edustanut tallia vuodesta 2023 asti. 

29-vuotias ranskalainen on ajanut Alpinella kahdesti palkintopallille. Hän on voittanut urallaan yhden F1-osakilpailun. Se tapahtui AlphaTaurilla Italiassa vuonna 2020.

Alpinen kausi on ollut surkea. Se on valmistajien MM-pisteissä viimeisenä. Gasly on kerännyt tallin ainoat pisteet ja on kuljettajasarjassa sijalla 14.

Talli antoi alkukaudella potkut australialaiselle Jack Doohanille. Toisen kuljettajan paikkaa on sittemmin pitänyt argentiinalainen Franco Colapinto.

Lisää aiheesta:

F1-tulokas sai lähtöpassit kisakuskin paikaltaF1-ruletti ottaa kovempia kierroksia – kahdelle kuskille sopimus kouraanUusi mahdollisuus Valtteri Bottakselle – F1-kuski jättää tallinsaValtteri Bottaksen tallikaveri varmistuiTallipomo paljasti: F1-kisavoittajan ensi kauden talli selvilläKaksi F1-tallipaikkaa täytetty – AlphaTauri ilmoitti tulevan kauden miehistönsä
F1MoottoriurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

F1