Formuloiden surkimustalli teki ison peliliikkeen

Ranskalaiskuljettaja Pierre Gasly jatkaa Alpinen tallissa pitkään.
Alpine kertoo solmineensa Gaslyn kanssa jatkosopimuksen kauden 2028 loppuun. Hän on edustanut tallia vuodesta 2023 asti.
29-vuotias ranskalainen on ajanut Alpinella kahdesti palkintopallille. Hän on voittanut urallaan yhden F1-osakilpailun. Se tapahtui AlphaTaurilla Italiassa vuonna 2020.
Alpinen kausi on ollut surkea. Se on valmistajien MM-pisteissä viimeisenä. Gasly on kerännyt tallin ainoat pisteet ja on kuljettajasarjassa sijalla 14.
Talli antoi alkukaudella potkut australialaiselle Jack Doohanille. Toisen kuljettajan paikkaa on sittemmin pitänyt argentiinalainen Franco Colapinto.