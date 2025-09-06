Urheilu
Max Verstappen käänsi hurjan taiston edukseen

Max Verstappen piti parasta kyytiä aika-ajoissa.xpbimages.com
Julkaistu 32 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Eren Gürler

eren.gurler@mtv.fi

@ErenGee

Monzan aika-ajoissa erot jäivät todella pieniksi. Parhaiten paineet kesti Red Bullin Max Verstappen ja valloitti paalupaikan ajalla 1.18,792.

Verstappen otti paalupaikana 77 tuhannesosan erolla ennen McLarenin Lando Norrisia. Kolmannesta lähtöruudusta kisaan lähtee Norrisin tallikaveri Oscar Piastri.

Ferrari-kaksikko valloitti seuraavat sijat. Charles Leclerc kepitti Lewis Hamiltonin noin sekunnin kymmenyksellä. Mercedeksen ajoivat sijoille kuusi ja seitsemän.

Hamilton putoaa lähtöruudukossa sijalle 10, koska hän sai edellisestä kisaviikonlopusta viiden lähtöruudun rangaistuksen. Russell, Antonelli, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso ja Yuki Tsunoda nousevat lähtöjärjestyksessä yhden pykälän.

Tulokset

sijakuljettajatalliaika / ero
1.Max VerstappenRed Bull1.18,792
2.Lando NorrisMcLaren+0,077
3.Oscar PiastriMcLaren+0,190
4.Charles LeclercFerrari+0,215
5.Lewis HamiltonFerrari+0,332
6.George RussellMercedes+0,365
7.Kimi AntonelliMercedes+0,408
8.Gabriel BortoletoSauber+0,598
9.Fernando AlonsoAston Martin+0,632
10.Yuki TsunodaRed Bull+0,727
11.Oliver BearmanHaas 
12.Nico HülkenbergSauber 
13.Carlos SainzWilliams 
14.Alex AlbonWilliams 
15.Esteban OconHaas 
16.Isack HadjarRacing Bulls 
17.Lance StrollAston Martin 
18.Franco ColapintoAlpine 
19.Pierre GaslyAlpine 
20.Liam LawsonRacing Bulls 

Ensimmäinen ja toinen osio

Toisessa osiossa jatkosta tippuivat Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Alex Albon ja Esteban Ocon.

Aika-ajojen ensimmäisessä osiossa kisa oli todella tiukkaa, sillä 15 nopeinta autoa ajoivat 0,423 sekunnin sisään toisistaan.

Aika-ajojen ensimmäisen osion jälkeen jatkosta karsiutuivat järjestyksessä Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly ja Liam Lawson.

