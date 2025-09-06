Max Verstappen käänsi hurjan taiston edukseen

Monzan aika-ajoissa erot jäivät todella pieniksi. Parhaiten paineet kesti Red Bullin Max Verstappen ja valloitti paalupaikan ajalla 1.18,792.
Verstappen otti paalupaikana 77 tuhannesosan erolla ennen McLarenin Lando Norrisia. Kolmannesta lähtöruudusta kisaan lähtee Norrisin tallikaveri Oscar Piastri.
Ferrari-kaksikko valloitti seuraavat sijat. Charles Leclerc kepitti Lewis Hamiltonin noin sekunnin kymmenyksellä. Mercedeksen ajoivat sijoille kuusi ja seitsemän.
Hamilton putoaa lähtöruudukossa sijalle 10, koska hän sai edellisestä kisaviikonlopusta viiden lähtöruudun rangaistuksen. Russell, Antonelli, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso ja Yuki Tsunoda nousevat lähtöjärjestyksessä yhden pykälän.
Tulokset
|sija
|kuljettaja
|talli
|aika / ero
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull
|1.18,792
|2.
|Lando Norris
|McLaren
|+0,077
|3.
|Oscar Piastri
|McLaren
|+0,190
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0,215
|5.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0,332
|6.
|George Russell
|Mercedes
|+0,365
|7.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0,408
|8.
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|+0,598
|9.
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|+0,632
|10.
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|+0,727
|11.
|Oliver Bearman
|Haas
|12.
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|13.
|Carlos Sainz
|Williams
|14.
|Alex Albon
|Williams
|15.
|Esteban Ocon
|Haas
|16.
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|17.
|Lance Stroll
|Aston Martin
|18.
|Franco Colapinto
|Alpine
|19.
|Pierre Gasly
|Alpine
|20.
|Liam Lawson
|Racing Bulls
Ensimmäinen ja toinen osio
Toisessa osiossa jatkosta tippuivat Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Alex Albon ja Esteban Ocon.
Aika-ajojen ensimmäisessä osiossa kisa oli todella tiukkaa, sillä 15 nopeinta autoa ajoivat 0,423 sekunnin sisään toisistaan.
Aika-ajojen ensimmäisen osion jälkeen jatkosta karsiutuivat järjestyksessä Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly ja Liam Lawson.