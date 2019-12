Joulun jälkeiset alennusmyynnit alkaneet jälleen – jatkuvat alennuskampanjat laskevat joulualen merkitystä

Kaupan alan asiantuntijoiden mukaan joulualen merkitys on hieman laskenut takavuosista muun muassa syksyn alennuskampanjoiden, kuten Black Fridayn myötä. Kauppojen näkökulmasta jouluale on silti tärkeä kausialennusmyynti, jonka tarkoituksena on tyhjätä varastoja seuraavaa kautta varten.