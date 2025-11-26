Toyotan suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä on pitänyt kärkiryhmän parasta vauhtia ralliautoilun MM-sarjan päätöskilpailun testipätkällä.

Hän oli noin viiden kilometrin pätkällä 1,1 sekuntia nopeampi kuin Hyundain Thierry Neuville. Toyotan Takamoto Katsuta oli kolmas.

– Pyrimme parhaaseen lopputulokseen. Ajamme voitosta, teemme kaikkemme, jotta kisa on hyvä, Rovanperä lausui pätkän maalissa.

– Tästä tulee kova viikko, meille kuljettajille ja autoille. Yritämme pitää hauskaa, vaikka tästä tulee tunteikas viikonloppu meille, hän jatkoi.



MM-sarjaa johtava Toyotan Elfyn Evans hävisi Rovanperälle lähes neljä sekuntia. Rovanperä on MM-sarjassa 24 pistettä jäljessä Evansia ja 21 pistettä jäljessä Toyotan Sebastien Ogieria.



Saudi-Arabian yllätyksellisillä teillä ajettava kauden päätöskilpailu alkaa tänä iltana kello 19.35 ja päättyy lauantaina.