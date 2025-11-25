Toyotan Kalle Rovanperä sonnustautuu erikoiskypärään uransa toistaiseksi viimeisessä MM-rallissa.
MM-rallin kausi huipentuu tulevana viikonloppuna historian ensimmäiseen Saudi-Arabian osakilpailuun. Toyotan Kalle Rovanperälle kisa on uran toistaiseksi viimeinen.
Rovanperällä on vielä minimaaliset mahdollisuudet maailmanmestaruuteen, mutta todennäköisesti tittelin ratkaisevat Toyota-kollegat Elfyn Evans ja Sebastien Ogier.
25-vuotias Rovanperä julkaisi Instagramissa kuvan erikoiskypärästä, joka koristaa hänen päätään tulevana viikonloppuna.
Kypärässä on useita Rovanperän uraan viittaavia yksityiskohtia. Varusteeseen on kirjailtu muun muassa osakilpailu- ja erikoiskoevoittojen määrät. Kypärän teemana vaikuttaa olevan urheilumaailmasta tuttu last dance, eli niin sanottu viimeinen tanssi.
Saudi-Arabian MM-ralli alkaa keskiviikkoiltana. Erikoiskokeita ajetaan viikonlopun aikana kaikkiaan 17.
Kaksinkertainen maailmanmestari Rovanperä kertoi lokakuun alussa vetäytyvänsä MM-sarjasta tämän kauden jälkeen. Hän siirtyy ensi vuonna Super Formula -sarjaan.