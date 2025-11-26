MM-rallin kausi 2025 huipentuu tällä viikolla kauden päätöskilpailuun Saudi-Arabiassa. Tästä jutusta löydät löydät rallin ohjelman, aikataulut ja tv-lähetysajat.
Historian ensimmäisessä Saudi-Arabian MM-rallissa on kauden huipennuksen arvoiset panokset, kun mestaruudesta ajaa kolme saman tallin kuljettajaa. Tapaus on ensimmäinen sarjan historiassa.
Elfyn Evans lähtee kisaan kolmen pisteen etumatkalla toisena olevaan Sebastien Ogieriin nähden. Kolmantena kokonaiskilpailussa olevan Kalle Rovanperän mestaruusmahdollisuudet ovat mutkikkaammat, sillä eroa kärkeen on 24 pistettä.
Evansille mestaruus olisi uran ensimmäinen, Ogierille peräti yhdeksäs ja rallitiet tämän kauden jälkeen jättävälle Rovanperälle uran kolmas.
Saudi-Arabian MM-rallin ohjelma 2025:
Keskiviikko 26.11.
|10.01
|Testierikoiskoe
|19.05
|EK 1 Jameel Motorsport Super Special 1 (5.22 km)