Viidellä vuosikymmenellä keikkaillut Don Huonot kertoo liikuttavasta rituaalistaan, joka on tehtävä aina ennen jokaista lavalle nousua: "Paljastetaan nyt sen verran"

Suomalainen rock-yhtye Don Huonot päätti uransa vuonna 2003, mutta on tehnyt sittemmin säännöllisen epäsäännöllisesti paluun keikkalavoille. Usein paluu on ajoittunut jonkinnäköiseen juhlavuoteen, ja näin on asian laita tänäkin vuonna: Don Huonojen perustamisesta tulee pian kuluneeksi 35 vuotta ja näin ollen bändi päättikin palata jälleen yhteen pienen kiertueen muodossa.

Syy siihen, miksi bändi on tehnyt paluun niin monta kertaa, on yksinkertainen: koska se on ollut hauskaa ja tuntunut hyvältä.

– Näitä on ollut tosi hauskaa tehdä. Ja ihmisiä tuntuu myös jostain syystä kiinnostavan, tämän klubirundikin liput meni tosi äkkiä loppuun. Se on ollut aika hämmentävääkin, että joka paikassa mihin mennään, kaikki paikat ovat täynnä. Ja tosiaan yli 20 vuotta siitä, kun bändi virallisesti lopetti toimintansa, Chydenius kertoo.

Idea tuoreimpaan paluuseen syttyi rumpali-taustalaulaja Jussi Chydeniuksen syntymäpäivillä, kun tämä vietti 50-vuotissyntymäpäiviään vuonna 2022. Hän pyysi muita Don Huonojen jäseniä sinne soittamaan kanssaan muutaman biisin, mikä sujui jälleen kerran hyvin. Siitä ideaa lähdettiin työstämään eteenpäin.

Don Huonot täyttää pian 35 vuotta, eikä yhtye poissulje sitä ajatusta, etteikö jotain voisi tapahtua myös sitten, kun bändille tulee täyteen pyöreät 40 vuotta.

– Niin, jos ollaan kaikki hengissä, niin ehkä tehdään jotain keikkoja. Ainakin tämän perusteella, niin miksi ei. Ja tosiaan festarikeikkoja on tulossa kesällä yli kymmenen, niin odotamme niitäkin innolla, Chydenius jatkaa.

Tavastialla yhtye esiintyi sunnuntaina 28. huhtikuuta ainakin yhtyeen laulajan Kalle Aholan laskujen mukaan 49. kerran. Vaikka esiintymispaikkana Tavastia on mitä tutuin, on se ainakin basisti-taustalaulaja Jukka Puurulan mukaan kenties kuitenkin se jännittävin.

– Tämä on kotikenttä, ja tuolla on aika paljon kavereita yleensä yleisössä, kriittisiäkin sellaisia, niin sitä tavallaan jännittää vähän enemmän, kuin keikkaa jossain muualla. Omat muistoni tähän takahuoneeseen liittyvätkin just siihen kuhinaan, mikä on vatsanpohjassa, kun siellä on perhosia. Vaikka olisi viisi vuosikymmentä täällä vedetty, niin aina se tuntuu siltä, että mitenköhän tänään menee, Puurula tunnustaa.

Legendaarisessa asemassa itse keikkapaikan lisäksi on myös Tavastian bäkkäri, joka tunnetaan varsin hyvin muun muassa siitä, että vuosien varrella siellä esiintyneet artistit ovat jättäneet sen seinille omaa kättenjälkeään.

Myös yksi Don Huonojen puumerkki löytyy sieltä, jos osaa vain tarkasti katsoa. Siitä on kiittäminen bändin kitaristi-taustalaulaja Kie von Hertzenia.

– En muista miltä vuodelta tuo on, mutta ripaus itseironiaakin siinä saattaa olla livahtanut messiin taideteokseen. Olen kyllä todella järkyttynyt, että tämä kaide tuhoaa siitä taideteoksesta sen puoli päätä, kun se oli tällainen ihmisfiguuri, von Hertzen totesi.

On myös tiettyjä asioita, joista bändi haluaa pitää kiinni ennen keikkoja. Muutama yhteinen rituaali ja tapa ennen lavalle nousemista on sementoinut asemansa hyvin tärkeäksi vuosikausien varrella.

– Kyllä meillä on sellainen kimppahuuto aina ennen keikkaa. Kaikilla on ehkä ne omat sellaiset taikansa mitä tekee, ja sitten viimeistään viisitoista minuuttia ennen keikkaa, lavalle menoa suljetaan pois koko se ulkomaailma ja sitten ollaan vain me viisi, Puurula vihjaa.

Lisäksi eräs tärkeä rituaali on toteutettava juuri ennen lavalle menemistä.

– Paljastetaan nyt sen verran, että on siellä myös ryhmähali. Kyllä me voidaan tämän verran paljastaa, naureskelee von Hertzen.