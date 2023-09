Vasemmistoliiton Jussi Saramo ja vihreiden Sofia Virta: Budjettiriihen arvovalinnat ovat vastuuttomia

– Tiedän, että monilla on myös tiukkaa ja tiedän että moni kokee sen epäreiluksi, että verotetaan niin paljon. Jos mitoitetaan sitä, että saa 300 euroa vuodessa enemmän käteen ja sen hinta on se, että jossain on se lapsiperhe joka ei ihan oikeasti saa seuraavan päivän ruokaa, vaan menee ruokajonoon, en näe että se on sellainen valinta joka olisi pitänyt tässä kohtaa tehdä, painottaa Virta MTV Uutisille.