Vihreiden puoluesihteeri Liikanen ei hae jatkoa

– Tämä ei ole helppoa duunia. Kaikkia ei voi pitää tyytyväisinä. Virheitä tehdään. Kriittinen palaute on usein ristiriitaista ja nopeasti muuttuvaa. Välillä voimat ovat olleet aika vähissä, kun koronavuodet, vaalitappiot ja niin kutsuttu työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen veivät veronsa, Liikanen kirjoittaa.

Hän arvioi, että puolueen kannalta on viisasta antaa muutokselle tilaa.

– Vihreillä on edessä jälleenrakennus- ja uudistustyö. Sitä tekee liike yhdessä, uuden puoluejohdon vetämänä. Meillä on edessä puoluesihteerivaali, jossa mukana on uusia innostuneita ja innostavia ehdokkaita.