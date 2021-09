Vihreiden kannabiskanta kirvoitti kipakan somekeskustelun: "Ulkona realismista", "Nykylainsäädäntö sortaa huumeongelmaisia"

Äänestystulos on kirvoittanut paljon keskustelua poliittisten päättäjien ja kansalaisten keskuudessa.

– En keksi asiaa, joka kiinnostaisi vähemmän kuin kannabiksen viihdekäyttö. Okei, autourheilu on hyvä haastaja. Itselleni kieltolain kumoamisessa ei ole kyse siitä, että joku voi pössytellä laillisesti. Kyse on siitä, että se on olennaista kohti humaanimpaan päihdepolitiikkaan, hän kirjoitti.