Vety on ainutlaatuinen tilaisuus Suomelle talouden pelastajaksi, asiantuntija arvioi: "Vety tulee olemaan tulevaisuuden öljy"

Ilmastonmuutoksen vastaiselle taistelulle on ollut tarvetta ja fossiilisista pitää päästää eroon, perjantaiaamun Huomenta Suomessa vieraana ollut P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Pliit sanoo.

– Pystymme kaupallisesti tuottamaan uusiutuvaa sähköä tuulella ja auringolla, mutta sen käyttäminen on vielä ratkaisematta, koska olemme entistä enemmän sääriippuvaisen tuotannon varassa, niin tässä vedyllä on rooli.

– Se ei ole pelkästään energian lähde, se on energian kantaja. Voisi sanoa että vety tulee olemaan tulevaisuuden öljy, mutta sen skaalattavuus on paljon laajempi.

Uudesta keksinnöstä ei ole kyse, kun puhutaan vedystä ja vetytuontannosta. Vetyä on tehty ja tehdään hyvin paljon maakaasusta eli fossiilisesti, Pliit sanoo.

– Uusi asia on nyt nimenomaan niin sanottu vihreä vety, eli kun tuulivoimalla tai aurinkovoimalla on tuotettu sähköä, niin sitä käytetään veden hajoittamiseen, jolloin saadaan vihreää vetyä. Tämä on nyt se tulossa oleva trendi.