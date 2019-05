Haavisto haluaa lobbarirekisterin hallitusohjelmaan – Henriksson: "Meidän ei kannata luoda yhteiskuntaa, jossa pelätään ihmisten tapaamista"

– Kun olen itse koittanut pitää lobbarirekisteriä, minulle on sanottu, että se on laiton henkilörekisteri. Tästä ristiriidasta pitäisi päästä. Pitäisi olla mahdollista, että kaikista, jotka sekä hallitusneuvotteluissa että eduskunnassa vaikuttavat politiikkaan, olisi olemassa selkeä rekisteri, Haavisto sanoi neuvotteluihin tullessaan.

– Hän on osallistunut puolueen ohjelmatyöhön pitkään, hän on helsinkiläinen valtuutettu ja hän on ollut ministereiden erityisavustaja. Hän on tässä mielessä varsin kokenut vihreä poliitikko, mutta hänen tilanteensa tietysti tuli tässä hyvin vaikeaksi.