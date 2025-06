Vieraan auton kyytiin lähtenyt mies ammuttiin Sipoon St1-asemalla – hovioikeus lievensi tuomiota

Helsingin hovioikeuden mukaan sipoolaisella kylmäasemalla tapahtuneesta taposta tuomittu mies ei ryöstänyt uhria.

Helsingin hovioikeus lievensi torstaina Sipoon St1-bensa-asemalla uutenavuotena 2024 tapahtuneesta henkirikoksesta tuomitun 30-vuotiaan miehen rangaistusta.

Mies oli käräjäoikeudessa tuomittu yhteensä 11 vuoden ja 9 kuukauden vankeuteen muun muassa taposta.

Henkirikoksen uhriksi joutunut mies oli lähtenyt ravintolasta hänelle ennalta tuntemattoman seurueen kyytiin, ja matkalla olleella kylmäasemalla hänet ammuttiin kuoliaaksi.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden viime vuoden toukokuussa antaman tuomion mukaan ennen ampumista uhrilta vietiin pankkikortti. Oikeus katsoi 30-vuotiaan miehen syyllistyneen toisen seurueessa olleen miehen kanssa törkeään ryöstöön.

Hovioikeuden mukaan asiassa jäi kuitenkin näyttämättä, että 30-vuotiaan miehen tarkoituksena olisi ollut pankkikortin vieminen.

Oikeus piti varteenotettavana tapahtumankulkuna, että toinen mies vei pankkikortin ilman, että 30-vuotiaalla miehellä oli edes tietoa siitä. Oikeus päätyi siten hylkäämään syytteen törkeästä ryöstöstä.

Reilu kymmenen vuotta vankeutta

Hovioikeus tuomitsi Hemmi Allan Alexander Lindgrenin, 30, kymmenen vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen taposta ja ampuma-aserikoksesta.

– Valvontakameran tallenteelta ilmenevästi pankkikortti on Lindgrenin hallussa vain lyhyen hetken maksutapahtuman aikana, ja kortti on ojennettu hänelle auton tankkaukseen. Näin ollen on mahdollista, ettei Lindgren ole maksuhetkellä tiennyt kortin kuuluneen (uhrille), tuomiossa sanotaan.

Hovioikeus katsoi, että henkirikos oli keskimääräistä tapporikosta vakavampi ja tulee tuomita keskimääräistä rangaistusta ankarammin.

– Ottaen huomioon, että laukaus ampuma-aseella on osunut asianomistajaa pystysuorasti selkään, hovioikeus pitää käräjäoikeuden tavoin uskottavana, että asianomistaja on ollut ampumahetkellä ainakin osittain maassa ja puolustuskyvytön, tuomiossa sanotaan.

Lindgren kiisti hovissa syytteen törkeästä ryöstöstä ja vaati rangaistuksensa alentamista.

Käräjäoikeudessa hän oli myöntänyt ampuneensa uhria kohti sen jälkeen, kun tämä oli käyttäytynyt aggressiivisesti.

Hänen mukaansa ampumisessa oli kyse enintään hätävarjelun liioitteluna tehdystä teosta.