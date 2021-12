Vieläkö muistat Tenavatähtenä julkisuuteen ponnahtaneen Antti LJ Pääkkösen? Näin hän muistelee lapsitähteyttään: "Maailma oli erilainen"

– Itselleni Tenavatähti-ohjelma on antanut enemmän kuin se on ottanut. En tiedä, mitä 10-vuotiaan arki on vuonna 2021, koska en ole itse isä. Omassa nuoruudessani ei ollut sosiaalista mediaa, älypuhelimia tai muita nykypäivän haasteita. Sanoisin, että 90-luvulla lapsen maailma on ollut erilainen, ehkä jopa vähemmän pirstaloitunut. Lapsitähteys ei välttämättä ole nykypäivänä yhtä yksiselitteinen ja helposti kontrolloitavissa oleva asia kuin 90-luvulla.