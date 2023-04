Viekö tappio vihreiden Ohisalon vaihtoon? "On sanonut jo, että se tulos tai ulos"

Selvimmin tämä on edessä vihreillä, kun puolue kärsi selvän tappion.

– Käsittääkseni Maria Ohisalo on sanonut hiukan jo etukäteen, että se on tulos tai ulos. Tällä tuloksella on hyvin todennäköistä, että hän ilmoittaa luopuvansa vihreiden puheenjohtajuudesta, sanoo MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.

Lehtimäki muistuttaa, että vihreillä on puoluekokous kesäkuussa. Katso pääkuvan videolta, ketkä voisivat korvata Ohisalon!

Miten käy Saarikon?

Toinen puolue, jonka on mietittävä puheenjohtajan vaihtamista, on keskusta. Puolue niin ikään kärsi vaalitappion ja on menettämässä useita paikkoja.

– Keskusta on vaihtanut puheenjohtajaa nyt pariinkin otteeseen lyhyen ajan kuluessa. En usko, että olisi niin todennäköistä, että Saarikko vaihdettaisiin, MTV:n vaaliasiantuntija Kimmo Grönlund sanoo.

– Keskustassa on vaan pitkä perinne siitä, että henkilövaihdosten kautta lähdetään uutta alkua hakemaan. Saarikko on erittäin pidetty puheenjohtaja, hänhän onnistui tenteissä erinomaisesti. Ja voi olla, että paljon myös Saarikon onnistumisen kautta huonoa galluptulosta on saatu hiukan hilattua ylöspäin, Lehtimäki pohtii.