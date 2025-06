Tarkka-ampuja Vasyl, 35, on katsonut tähtäimestään kymmeniä ihmisiä ja tappanut heidät

Sodankäynnin teknologia kehittyy hurjaa vauhtia. Tärkeimmät asiat ovat edelleen sotilaan aivoissa ja sydämessä, kertoo ukrainalainen tarkka-ampuja.

Ukrainan sota ei alkanut Venäjän vuonna 2022 aloittamasta laajasta hyökkäyksestä, vaan syttyi jo vuonna 2014 Krimin niemimaan miehityksestä ja Itä-Ukrainassa Venäjän junailemasta alueellisesta sodasta.

Sukupolvi on varttunut sodan varjossa, ja ani harva nykyään taisteleva sotilas on ollut taisteluissa koko sodan ajan.

Yksi heistä on tarkka-ampujan kiikaritähtäimen kautta sotaa todistanut yliluutnantti Vasyl, 35, joka on ollut sotilas Ukrainan armeijassa koko aikuisikänsä.

– Olen palvellut armeijassa vuodesta 2008 lähtien, eli minulle tämä on jatkunut jo 17 vuotta. Osallistuin sotaan sen ensi päivistä alkaen vuonna 2014, kertoo taistelijanimeä "Udav" käyttävä upseeri STT:lle Kiovan ulkopuolella toukokuussa.

Vasyl miehineen oli tuolloin poissa rintamalta pääkaupungin lähellä.

Vierailevat median edustajat vastaan ottava Vasyl antaa välittömästi vaikutelman ihmisestä, joka on luita ja ytimiään myöten ammattisotilas.

Kokeneen työmiehen otteella kivääriään esittelevän miehen univormu on virheetön, asento ryhdikäs ja olemus valpas.

Vasyl palvelee Ukrainan kansalliskaartiin kuuluvassa Rubizh-prikaatissa.

He ovat Ukrainan eliittijoukkoja, jotka ovat olleet mukana monessa tärkeimmistä taisteluista sodan varrella.

Venäjän Kurskin alueelle kohdistuneeseen Ukrainan hyökkäykseen Vasyl yksiköineen ei osallistunut, mutta esimerkiksi Donbassin alue Itä-Ukrainassa on tullut tutuksi.

"Tämä on työtäni"

Nykyaikaisessa sodankäynnissä moni sotilas ei koskaan näe vihollista omin silmin.

Vihollinen tapetaan useimmiten kaukaa epäsuoralla tulella tai kauko-ohjattavalla fpv-droonilla näytön kautta.

Tarkka-ampuja kuitenkin näkee surmaamansa vihollisen suoraan, ja syy-yhteys liipaisimen vedon ja kuoleman välillä on kiistaton.

Tarkka-ampujaa haastattelevalle toimittajalle erään kysymyksen esittäminen on melkein pakollista: kuinka monta ihmistä olet tappanut – ja voiko sitä tietää varmasti?

– On olemassa luku, josta olen itse melko varma, ja sitten on se virallinen lukema, joka voidaan todistaa, Vasyl vastaa.

– On tapauksia, joissa olen ampunut ihmistä, joka on esimerkiksi kaatunut ruohikkoon tai aidan taakse, enkä pystynyt näkemään, mitä sen jälkeen tapahtui.

– Kuolema on samanlainen kaikesta modernista teknologiasta huolimatta, Vasyl pohtii sodan luonnetta.Lehtikuva

Ehkä joku evakuoi hänet ja vei hoitoon, hän jatkaa.

Virallisesti vahvistetun lukeman mukaan ainakin 50 vihollista on kohdannut päiviensä päätöksen juuri Vasylin ampumana. Todellinen luku kuitenkin lie noin kaksinkertainen, Vasyl uskoo.

– Tämä on työtäni, ja velvollisuuteni on tehdä se hyvin, tarkka-ampuja sanoo.

Taistelukentällä tarkka-ampuja on kirurginen työkalu, joka tappaa vihollisen kaukaa.

Noin kahden kilometrin päästä ampuminen on hyvin tyypillistä, ja Vasylin oma etäisyysennätys onnistuneella osumalla on 2 290 metriä.

Ukrainan sodassa on nähty kaikkien aikojen etäisyysennätys tarkka-ampujan osumassa, kun ukrainalaisampuja surmasi vihollisen liki neljän kilometrin päästä.

Ampumisesta osumaan luodin lento kesti noin kymmenen sekuntia, kertoi United24.

Tarkka-ampujista kuuluisuuksia

Hävittäjälentäjien tapaan myös tarkka-ampujat voivat nousta sodissa kuuluisuuksiksi, koska he voivat yksilöllisillä taidoillaan erottautua joukosta.

Tämä on ollut monissa sodissa myös arvokas propagandatyökalu.

Hiljattain venäläiset sotabloggarit kertoivat, että eräs Venäjän asevoimien tunnetuimmista tarkka-ampujista, Tshetshenian ja Syyrian sotien veteraani Vitali Shapovalov olisi saanut surmansa Ukrainassa.

– En sanoisi, että tämä henkilö olisi ollut mitenkään erityinen, hän oli yksi monista kollegoistamme vastapuolella. Hänen kaltaisiaan on monia. Venäjän federaatio tykkää rakennella tällaisia sankarihahmoja tavallisista ihmisistä, sanoo Vasyl.

Toisaalta Vasyl nostaa yhden taistelunimen esiin kysyttäessä Ukrainan parhaasta tarkka-ampujasta, vaikka ei väitäkään tuntevansa kaikkia ukrainalaisia kollegoitaan. Vasyl kehuu yhtä toveriaan, jonka lempinimi on “Ranskalainen”.

Lempinimestä huolimatta hän on ukrainalainen.

– Hänestä tekee suuren tarkka-ampujan tietty fanaattisuus. Hän on suuri isänmaanystävä, jota ei kiinnosta raha tai maine. Hän on sellainen ihminen, joka työskentelee kansansa ja maansa puolesta.

Pitkän sotilasuran tehnyt Vasyl ei nosta omaa häntäänsä. Itseään Vasyl kertoo pitävänsä vain keskiluokkaisena tarkka-ampujana, ei todellakaan parhaana.

"Sodan psykologia ei ole muuttunut"

Droonien aikakaudella vihollisen tappaminen etäältä on enemmän poikkeus kuin sääntö, sillä kohteeseen kauko-ohjatut, räjähtävät fpv-droonit lentävät Ukrainassa nykyään kaikkialla noin 20 kilometrin säteellä rintamasta.



Tarkka-ampujan työn vaikeimpia osia on ampumisasemiin pääseminen, mistä droonit ovat tehneet entistä vaarallisempaa.

Kumpi on nykyajan tarkka-ampujalle vaarallisempi vastustaja, drooni vai toinen tarkka-ampuja? Kun tätä kysyy Vasylilta ja hänen miehiltään, kaikki nyökkäilevät yksimielisenä: se on drooni.

– Tarkka-ampujien väliset kaksintaistelut, sellaiset kuin elokuvissa, ovat ylipäätään todella harvinaisia, Vasyl kertoo.

Tarkka-ampujien väliseen suoraan otteluun päädytään taistelukentillä yleensä vain silloin, jos jompikumpi tarkka-ampujista on työssään joko todella hyvä – tai todella huono.

Vasylin mukaan eniten sodan varrella on muuttunut teknologia, jota käytetään. Joka päivä on jotain uutta huomioitavaa ja varottavaa, hän kertoo.



Kaikesta uudesta teknologiasta huolimatta sodankäynnin inhimillinen elementti on säilyttänyt merkityksensä, Vasyl kertoo.

– Tärkeimmät asiat ovat aivoissa ja sydämessä. Tärkeintä on se, mikä sinua liikuttaa. Kuolema on samanlainen kaikesta modernista teknologiasta huolimatta. Sodan psykologia ei ole muuttunut.