Videolla kuljettaja ohittaa suojatiessä kiinni olevan ratikan Helsingissä: "Jos tulisi lenkkeilijä, niin game over"

Alueen nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa ja ohittavan kuljettajan nopeus oli 40 kilometriä tunnissa.

– Vakava virhe. Jos kuvasta vasemmalta tulisi vaikka lenkkeilijä, joka on katsonut, että ratikka on pysähtynyt, niin game over, toteaa videon jakanut Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.