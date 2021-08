Video: Satojen autojen letka vaati Helsingissä halvempaa autoilua ja ilmastotoimien myöhäistämistä – "Verotukseen pitäisi tulla jotain tolkkua"

– Ensimmäisessä mielenosoituksessa oli noin sata autoa, seuraavassa vähän päälle sata, nyt yli tuhannesta puhutaan reilusti. Tässä sen näkee, että mikäli meidän sanaa ei aleta uskomaan, jossain vaiheessa täällä on kymmeniätuhansia. Toivotaan, että meitä aletaan kuuntelemaan, mielenosoituksen järjestäjä Tomi Piminäinen kertoi.

– Näin sille pitäisi tapahtua. Verotukseen pitäisi tulla jotain tolkkua. Se on päättäjien päätettävissä, otetaanko asioita vakavasti, ja ymmärretäänkö ihmisten huoli.

– Pitää tehdä asioita, mutta ei pidä tehdä liikaa, jolloin vähävaraisimmilla ihmisillä ei ole varaa, ja he joutuvat kuitenkin autolla liikkumaan.

63 000 ihmistä kirjoitti adressin

– Selvästi suuri porukka suomalaisia on huolissaan siitä, että autoilun kustannukset kasvavat nopeasti. On päivän selvää, että Suomi on maa, jossa tarvitaan myös henkilöautoja tulevaisuudessa. Se pitää olla mahdollista tavalliselle työssäkäyvällä ihmiselle, mielenosoituksessa paikalla ollut kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala kertoi.