Video: Poistoventtiililllä varustettu maski puksuttaa hengitysilman voimalla ulos – tavallinen maski tehokkaampi sivullisten suojelussa

Koronavirustilanne Suomessa ja monissa muissakin maissa on pahentunut syksyn aikana jyrkästi. Niinpä kotimaassakin suositellaan hengityssuojien käyttöä muun muassa julkisessa liikenteessä.

NIST korostaa, että video sinänsä ei näytä virushiukasten liikettä, vaan ilmavirtausten liikkeen. Jos maskia kantava henkilö sairastaa koronaa, on kuitenkin hyvin todennäköistä, että uloshengitysilma sisältää viruksia.

Viirukuvaus näyttää virtausten epätasaisuudet

NISTin video on kuvattu niin sanotulla schlieren-tekniikalla, joka suomentuu saksasta kirjaimellisesti viirukuvaukseksi. Tekniikka näyttää virtausten aiheuttamat epätasaisuudet ilmassa väreilevinä varjoina kuvassa. Tekniikka kelpaa niin videoiden kuin yksittäisten kuvien ottoon.

Tekniikka ei ole digitaalinen, vaan perustuu kuvausjärjestelmän fysikaaliseen rakenteeseen. Schlieren-järjestelmiä on erilaisia, mutta niitä kaikkia yhdistää kameran ulkopuolelle sijoitettava peili sekä veitsi, joka on peilin polttopisteessä. Koska veitsi on peilin polttopisteessä, se ei näy kuvassa, mutta se toimii valikoivana varjostimena.