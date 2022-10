Video näyttää hetken, kun venäläishävittäjä osuu kerrostaloon – tämä tapauksesta nyt tiedetään

Kuolleiden joukossa on uutistoimisto Reutersin mukaan kolme lasta.

Yön aikana uhriluvun kerrottiin ensin olleen kolme ja sitten kuusi, kun eilen lukema oli neljä. Nyt etsintä on hätätilaministeriön mukaan saatu päätökseen.

Ministeriöt tarkensivat myös loukkaantuneiden määrää. Eilen loukkaantuneita kerrottiin olevan 25, mutta hätätilaministeriön mukaan määrä on 19. Joukossa on kaksi lasta, STT kertoo. Uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin kuusi ihmistä on vielä kateissa.