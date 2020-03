Video näyttää lohduttoman tilanteen espanjalaissairaalassa: Käytävät täyttyivät koronasta kärsivistä

Espanjassa Madridin kaupungin laitamilla sijaisevasta Severo Ochoa -sairaalasta on tullut julki video, josta käy ilmi maan hälyttävä tilanne taistelussa koronavirusta vastaan.

Sairaalan tehohoitolääkäri Luiz Díaz kertoi aikaisemmin sairaalan potilaskapasiteetin ylittyvän moninkertaisesti koronaviruspandemian takia. Kapasiteetti on 80 potilasta, mutta hoidettavana sairaalassa oli sillä hetkellä 280 potilasta.

Koronaan on Espanjassa kuollut tähän mennessä jo yli 4 000 ihmistä. Tartunnan on Espanjassa saanut tiettävästi yli 56 000 ihmistä. Parantuneita on yli 7 000.