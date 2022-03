Video: Pääkaupunkiseudun kokoinen jäävuori irtosi – Etelämantereella on ollut jopa 40 astetta normaalia lämpimämpää

Antarktiksen itäosassa sijaitseva Congerin jäähylly romahti satelliittikuvien mukaan mereen viime viikon tiistaina, kertoo The Guardian -lehti .

Irronnut lautta on noin 1 200 neliökilometrin kokoinen. Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n siteeraamat tutkijat vertaavat sen kokoa Los Angelesin kaupunkiin. Suomessa vastaavan alueen muodostavat esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnat., Keski-Euroopassa muun muassa Rooma.

Tutkijoiden mukaan alueella on ollut viime aikoina jopa 40 astetta normaalia lämpimämpää. Maaliskuussa korkein päivälämpötila on yleensä keskimäärin –53,3 astetta. Ranskalaisella Concordian tutkimusasemalla mitattiin eilen ennätykselliset –11,8 celsiusastetta.

Tutkijat hyvin huolissaan tilanteesta

Etelämanner on maailman kylmin ja jäisin paikka, ja lämpötilojen nousu juuri tällä alueella huolestuttaa tutkijoita erityisen paljon. Vain kuukausi sitten Antarktiksen merijää oli mittausten mukaan pienimmillään kautta aikojen.

Kuluneiden 40 vuoden aikana alueella on irronnut useita jäähyllyjä, mutta ne ovat lohjenneet pääosin alueen länsilaidalta, joka on itään verrattuna lämmin. Tulevaisuudessa vastaavanlaisten jäälohkareiden irtoaminen on tutkijoiden mukaan yhä todennäköisempää.