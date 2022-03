Etelämantereelta palannut suomalaistutkija todisti lämpenemisen dramaattisia seurauksia

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Etelämantereella on ollut viime viikkoina jopa 40 astetta normaalia lämpimämpää. Tämän kuun puolivälissä Etelämantereesta irtosi lisäksi harvinaisen suuri jäälohkare.

Vastikään tutkimusmatkalta Etelämantereelta palannut Aalto-yliopiston professori, jäätutkija Jukka Tuhkuri kertoo, että Antarktiksella on lämmennyt paitsi ilma myös jää.

– Se (lämpötila) muuttaa jään ominaisuuksia. Lisäksi kiinteää jäätä ei ole enää niin paljon kuin ennen, vaan se on rikkonaisempaa ja lauttamaisempaa. Siihen vaikuttaa siksi myös aallokko.

– On tärkeää ymmärtää, mitä uusi jää merkitsee esimerkiksi laivoille, merituulivoimaloille ja silloille, Tuhkuri toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

"Jotain huolestuttavaa on tapahtumassa"

Ranskalaisella Concordian tutkimusasemalla mitattiin aiemmin tässä kuussa ennätyksellisen korkea lämpötila, kun elohopea nousi –11,5 celsiusasteeseen. Maaliskuun korkein päivälämpötila on yleensä keskimäärin –53,3 astetta.

– Yhdestä lämpimästä päivästä ei tietenkään voi tehdä ennusteita, mutta indikaatioita lämpenemisestä on paljon. Niitä tulee koko ajan. Esimerkiksi viime kuussa Etelämantereen ympärillä oli merijäätä vähemmän kuin on koskaan aiemmin havaittu.

– Pohjoisessa jään väheneminen on ollut ilmeistä jo pitkään, mutta etelässä merijää on säilyttänyt historialliset arvonsa. Nyt on näitä indikaatioita, että sielläkin olisi jotain huolestuttavaa tapahtumassa.