Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen seurauksiin on varauduttava nyt – "Tämä on ratkaiseva vuosikymmen"

Jo nyt ilmastonmuutos vaikeuttaa miljoonien ihmisten elämää. Kaikkia ilmastonmuutoksen haitallisia seurauksia ei enää pystytä estämään vaan niihin on sopeuduttava.

Australian itärannikko on tällä hetkellä tulvien vallassa. Tällaiset äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät ja niihin pitäisi kaikkialla maailmassa varautua huomattavasti nykyistä paremmin, varoittaa hallitusten välinen ilmastopaneeli tuoreessa raportissaan. Ilmastonmuutoksen paheneviin seurauksiin on myös sopeuduttava, koska päästöjen vähentäminen on edennyt liian hitaasti.