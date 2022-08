Victoria Beckhamin miniä avautui väleistään kuuluisaan anoppiin – kommentoi epäiltyä välirikkoa: "Siitä se alkoi"

Victorialla ja uudella miniällä on huhuttu olevan jäätävät välit, sillä he eivät juurikaan kommunikoi enää sosiaalisessa mediassa keskenään, kuten aiemmin tekivät. Victoria ei ole esimerkiksi tykännyt miniänsä Instagram-kuvista kolmeen kuukauteen. Fanit uskovat heidän olevan ilmiriidoissa.

View this post on Instagram

– Meillä kaikilla on päivä, jolloin ihmiset saavat meidät tuntemaan olomme huonoiksi. On ok olla loukkaantunut siitä. Ajattelin, että kirjoitan jotain, sillä en koskaan esittele tätä puoltani itsessäni täällä, Nicola kirjoitti.