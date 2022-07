Victoria ja David Beckham naimisissa 23 vuotta – onnittelivat toisiaan vuolaasti

View this post on Instagram

– He sanoivat, ettei hän ole hauska. He sanoivat, etten ikinä hymyile. He sanoivat, ettei se kestäisi. Tänään juhlimme 23:tta hääpäiväämme. David, olet kaikkeni, rakastan sinua niin paljon! Victoria kirjoitti julkaisun yhteydessä.