David Beckhamin seksiskandaali jälleen tapetilla – väitetty rakastajatar pitäytyy kannassaan: "En ole koskaan valehdellut"

David Beckhamin väitetty rakastaja Rebecca Loos sanoo 60 Minutes Australia -ohjelman haastattelussa, ettei ole koskaan valehdellut kaksikon väitetystä seksisuhteesta.

Ex-jalkapalloilija David Beckhamilla on väitetty olleen yli 20 vuotta sitten kuukausia kestänyt seksisuhde silloisen assistenttinsa Rebecca Loosin. Loos on puhunut väitetyistä tapahtumista useaan otteeseen julkisesti, kun taas Beckham on hanakasti kieltänyt ne.

Beckhamin ja Loosin väitetty seksisuhde on jälleen noussut pinnalle Loosin vierailtua 60 Minutes Australia -ohjelman haastattelussa sunnuntaina. Haastattelussa hän pitäytyi kannassaan ja sanoi, että väitteet hänen ja Beckhamin yli 20 vuoden takaisesta seksisuhteesta pitävät paikkansa.

– Mielestäni oli erittäin rohkeaa nousta heitä vastaan, Loos sanoi viitaten Beckhamiin ja tämän vaimoon Victoriaan, jonka kanssa Beckham avioitui vuonna 1999.

– Olen pitänyt kiinni totuudesta. En ole koskaan liioitellut. En ole koskaan valehdellut yhdestäkään asiasta. Miksi? Koska nousin median vahvinta ja vaikutusvaltaisinta paria vastaan, jolla on rahaa maailman parhaaseen PR:ään ja parhaisiin lakimiehiin. Minun puolellani on vain totuus, hän jatkoi.

David Beckham on kieltänyt hänellä olleen avioliittonsa ulkopuolinen seksisuhde Rebecca Loosin kanssa.xpbimages.com

Suhdehuhut Beckhamin ja Loosin välillä alkoivat levitä kulovalkean tavoin vuonna 2003, kun kaksikko valokuvattiin yhdessä yökerhossa. Otsikot väittivät Beckhamilla olevan avioliiton ulkopuolinen suhde, ja että hänen ja Victorian avioliitto oli kriisissä.

Loos puhui väitetystä seksisuhteesta julkisesti ensimmäisen kerran vuonna 2004. Hän kertoi 60 Minutes Australia -haastattelussa ajatelleensa tuolloin, että hänen olisi parempi puhua väitetystä seksisuhteesta itse, jotta voisi kontrolloida kerrottua narratiivia edes jollain tavoin. Beckham kielsi väitteet tuolloin ja kieltää edelleen.

– Ajattelin, että hän olisi julkaissut jonkinlaisen lausunnon, pahoitellut tai jotain, mutta hän sanoi väitteitäni naurettaviksi. Se sai minut entistä vihaisemmaksi, Loos sanoi.

– Asiat voivat olla totta ja silti naurettavia. Naurettava ei tarkoita, että valehtelen, hän jatkoi.

Haastattelussa kerrottiin, että Loos on säästänyt hänen ja Beckhamin välisiä tekstiviestejä. Viestien sisältöä ei paljastettu tarkemmin, mutta Loosia haastatellut toimittaja kertoi nähneensä viestit ja kuvaili niiden olleen intiimejä.

Yli kahden vuosikymmenen takainen skandaali nousi uudelleen tapetille vuonna 2023 Netflixin Beckham-dokumenttisarjan myötä. Dokumenttisarjassa Victoria Beckham avasi ensimmäistä kertaa ajatuksiaan miehensä seksiskandaalista, ja myös Beckham itse puhui aiheesta.

Beckham sanoi dokumentissa, että seksiskandaali oli ensimmäinen kerta, kun häneen ja Victoriaan kohdistettiin niin paljon painetta liittonsa aikana.

– Ehkä hänen kannattaisi ajatella kahdesti ennen kuin hän tekee kuten tekee, jos tämä on lopputulos, Loos totesi Beckhamin sanomisiin viitaten.