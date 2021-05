Veturinkuljettajat jäävät huomenna pois töistä Helsingissä, Oulussa ja Riihimäellä – lähijunaliikenne seisahtuu kokonaan, vaikutuksia myös kaukojunien kulkuun

Lähiliikenne on kokonaan seisahduksissa ja kaukoliikenteestä osa, kertoo HS:lle Rautatiealan Unionin Helsingin veturinkuljettajien osasto ry:n varapuheenjohtaja Topi Lajunen.

Mielenilmaus on Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajien tiedotteen mukaan vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle.

Heidän mukaansa VR on rikkonut voimassa olevaa työehtosopimusta ja vierittänyt työtehtäviä tehtäväksi vapaa-ajalla. Lisäksi se on jakanut työtehtäviä syrjivällä tavalla.

– VR on tulkinnut työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä niin, että veturinkuljettajan on huolehdittava työvälineistä ja työvaatteista vapaa-ajallaan. Työvaatteet ja välineet on huolehdittava omalla vapaa-ajalla seuraavan työvuoron aloituspisteeseen, joka voi näissä tapauksissa olla asema tai varikko, tiedotteessa todetaan.