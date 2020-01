Vesivahinko kävi Hjallis Harkimolle kalliiksi – kansanedustajan tontilla on täysremontti käynnissä: "Kaikki pitää purkaa"

Harkimo kertoo, että maalipinnan kupliminen sai herran epäilemään, ettei kaikki ole aivan kohdallaan. Liikemies rekrytoi asiaan erikoistuneen yrityksen tutkimaan asiaa. Tontilla on vieraillut niin homekoirat kuin kosteustarkastajatkin.

Vireillä valtavan iso remontti

Lisäksi 75 neliön terassi puretaan ja rakennetaan kokonaan uudelleen. Harkimo esitteli MTV Uutiset Liven toimittajalle, Mikael Mikkoselle, tontillaan komeilevaa työmaata, joka on vaatinut valtavan määrän työtä.

– Siihen tehdään kattohuopa ja laudoitus, jotta se ei varmastikaan vuoda enää. Tuollainen tasakatto on aina vaikea tehdä, Harkimo selventää.

Kilpailuttaminen kävi lopulta kalliiksi

Yritys on Harkimon mukaan mennyt sittemmin konkurssiin, minkä vuoksi korvausten penääminen olisi vain ajan tuhlausta. Muitakaan korvauksia ei remonttiin ole tulossa – remontti kustannetaan omasta pussista.

Loppujen lopuksi valinta kävi kalliiksi, sillä Sipoon tontilla on tehty remonttia jo kuukauden päivät. Kansanedustajan mukaan edessä on vielä noin kuukauden työt – eikä kyseessä ole halpa lysti.

– Kustannusarvio on 50 000–70 000 euroa.

"Tehkää eduskunnassa jotain"



Harkimon mukaan asunnoissa oleva home on monen vuokralaisen päänvaiva. Kansanedustajan mukaan hän on saanut useita yhteydenottoja suomalaisilta, jotka ovat kertoneet asuvansa vuokra-asunnossa, jossa on ollut hometta.