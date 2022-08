Vesa-Matti Loiri muistutti räppäri Brädiä papasta – tatuoinut Loirin tulkitseman runon itseensä

– En tiedä miksi, ei heissä oikeasti kai niin paljon samaa ollut, mutta kun Vesku lauloi, musta tuntui, että Erkki-pappa laulaa minulle. Tämä on aina tuonut vähän extraa rakkauteeni taiteilijan musiikilliseen puoleen, Brädi kirjoitti Instagramissa 10. elokuuta.

Brädi kirjoitti Loiristaan jakamansa kuvan kommenteissa, että hänellä on potrettitatuointi papastaan, jonka alapuolella on teksti ”Elegia”. Sana viittaa Loirin tulkitsemaan lauluun, jonka tekstinä on kirjailija Eino Leinon samanniminen runo. Tuo runo oli artistin papan lempiruno. Loiri tulkitsi Leinon runoja kappaleiksi albumin verran vuonna 1978.