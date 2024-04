Räppäri Brädille isyys on käänteentekevä asia: "Nyt tiedän, mitä varten olen täällä"

Brädi , eli Kari Härkönen , 45, on pitkän linjan rap-artisti, joten hänellä on kokemusta ja näkemystä suomiräpin noususta suureen suosioon.

– Jare ja Kimmo , eli Cheek ja Elastinen , ja myöhemmin JVG ja muut, saivat kansan rivit sellaiseen ajatukseen, että räppärit ovat mageita tyyppejä. Vain elämää teki osansa, ja näin se saatiin koko kansan jutuksi. On käänteentekevä seikka, että Suomeen syntyy lapsia, joille kotimainen rap on jo olemassa. Meille ei ollut, hän jatkoi.

Musiikkiuransa lisäksi Brädi on isä kahdelle pienelle pojalle ja 11-vuotiaalle bonuspojalle, joka on hänen kihlattunsa Natalien aiemmasta suhteesta.

– Isyys on aivan käänteentekevä juttu. Ne kundit ovat minun syyni ja piste. Syy kaikkeen. Nyt tiedän, mitä varten olen täällä. On ollut mahdollisuus olla koti-isänä tässä nyt pari viimeistä vuotta. Siinä löytää jänniä kohtia itsestään. Ahaa, hermostun tuollaisesta. Omia kipupisteitä löytää arjen väännöissä. Mutta olen ylpeä itsestäni faijana. Olen lempeä ja hellä mies, ja on ihanaa, että on omia poikia, joihin sitä voi kohdistaa, Brädi kertoi.