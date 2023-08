Verottajalta varoitus 1,9 miljoonalle suomalaiselle: Älä jätä tätä maksua veronpalautuksen varaan

Liki 1,9 miljoonan suomalaisen kohdalla kuluva päivä merkitsee kiinteistöveron maksun eräpäivää. Verohallinnon mukaan kiinteistöveroa on maksettavana yhteensä 397 miljoonaa euroa.

– Jos asiakkaalla on nyt elokuussa sekä veronpalautuspäivä että kiinteistöveron eräpäivä, on hyvä huomata, että kiinteistöveroa ei kuitata automaattisesti maksetuksi veronpalautuksista. Vero pitää siis muistaa maksaa itse, Villman neuvoo.

Huijarit apajilla veronpalautusten kanssa

− Tieto veronpalautuksesta on merkitty verotuspäätökselle, joka on OmaVerossa. Niille, joilla ei vielä ole käytössä sähköistä viranomaisasiointia, päätös on tullut kotiin postissa. Ei siis kannata klikkailla tekstiviesteissä tai sähköpostissa tulevia linkkejä − ne eivät ole Verohallinnolta, Villman sanoo tiedotteessa.