Veronpalautuksia maksetaan tänään ja myös huijarit tietävät sen – jos veroeuroja ei näy, johtuu se tästä

Jos veronpalautus ei ole ilmestynyt tilille iltaan mennessä, on mahdollista, että palautusten maksupäivä on siirtynyt eteenpäin tai että tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa.

On myös mahdollista, että Verohallinto on saanut verotuksen vaikuttavia tietoja muualta esitäytetyn veroilmoituksen lähettämisen jälkeen, asiakkaan tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, veronpalautusta on käytetty verojen maksuksi tai veronpalautus on ulosmitattu.