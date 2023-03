Leikataanko, mistä ja miten paljon? Talouskysymys ajoi Marinin, Orpon ja Purran heti eripuraan

Purra valmis vaikeisiinkin valintoihin

– Se tarkoittaa, että hallitusneuvotteluissa on välttämättä päästävä sopimukseen, millaisista valtion menoista säästöjä tehdään, Riikka Purra avaa.

Purra sanoo, että perussuomalaisten linja on, että verotusta ei ole varaa laskea tällä hetkellä. Perussuomalaiset on valmis tekemään vaikeitakin valintoja.

Marin ei kannata leikkauksia

– Jos me ajaudumme pidempään taantumaan, niin se ei ole oikea hetki leikata. Me tarvitsemme työllisyyttä vahvistavia toimia. Haluamme ehdottomasti vahvan ja ylijäämäisen talouden. Hyvän talouden aikana myös verotuotot paranevat.

Orpo sivaltaa – Suomi jäljessä kaikilla mittareilla

Orpo näpäytti, Marin vastasi: Demarien talouslinja on tyhjä.

– Meillä on enemmän velkaa ja julkinen talous alijäämäinen. Niillä on korkeampi työllisyysaste. Me tienaamme vähemmän. Olemme kaikilla mittareilla jäljessä.