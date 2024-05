Veropetoksesta syytetty Esa Tikkanen myy mestaruussormuksensa

Pohjoisamerikkalainen huutokauppatalo Classic Auctions kertoo Facebookissa , että sen kesäkuisessa huutokaupassa on tarjolla Esa Tikkasen henkilökohtaiseen kokoelmaan kuuluvaa esineistöä.

Mukana on ainakin neljä Tikkasen Stanley Cup -sormusta. Classic Auctionsin julkaisemassa kuvassa on sormukset vuosilta 1987, 1988, 1990 ja 1994. Kaikkiaan Tikkanen voitti urallaan viisi Stanley Cupia.

Tikkanen, 59, pelasi NHL:ssä mittavalla urallaan kaikkiaan 877 ottelua. Hän saavutti sarjan mestaruuden neljästi Edmonton Oilersissa ja kerran New York Rangersissa.

Kiekkolegenda on ollut viime vuosina julkisuudessa myös rikossyytteestään. Tikkanen on Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa syytteessä törkeästä veropetoksesta. MTV Urheilun tietojen mukaan jutun pääkäsittely oli sovittu huhtikuun 23. päivään, mutta sitä on lykätty, eikä uutta päivämäärää vielä ole.