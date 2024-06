Esa Tikkasen Stanley Cup -sormuksesta huudettiin hirmuhinta – yksi mestaruus kiinnostaa ylitse muiden

Seuraavaksi eniten Classic Auctions -huutokaupassa kiinnostusta on saanut osakseen mestaruussormus Edmonton Oilersista keväältä 1988. Tuon sormuksen hinta on kivunnut 10 721 dollariin (noin 9 900 euroon).

Lisäksi huutokaupassa on Tikkasen pelipaitoja ja seuratakkeja. Niistä suosituimmaksi on kohonnut jälleen kauden 1993–94 New York Rangersin pelipaita, jonka hinta on tällä hetkellä 4 376 dollaria (4 031 euroa).