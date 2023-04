Veronica Verho menee naimisiin tulevana kesänä – paljasti punaisella matolla, millaiset häät heille on Juhanin kanssa tulossa

Juontaja Veronica Verho on menossa naimisiin tulevana kesänä kihlattunsa Juhani Koskisen kanssa. Verho saapui 31. maaliskuuta Helsingin messukeskukseen juhlimaan vuotuista Radiogaalaa ja kertoi MTV Uutisille, miten on pohdiskellut tulevia häitään.

– Juuri eilen olin sohvalla ja mietin, että me olemme menossa naimisiin. Mitä? Kun varasimme hääpaikan, niin häihimme oli kaksi vuotta aikaa. Huomaan, että tuudittaudun siihen, että no mutta hei, siihen kaksi vuotta. Kohta huomaan, että siihen on vuosi ja puoli vuotta. Pitäisikö näiden asioiden eteen tehdä jotain? En ole vielä käynyt hääpukusovituksessa, eikä olla mietitty koristeita, Verho kertoi.