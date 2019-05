Venezuelan poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin haetaan ratkaisua Norjassa – toistaiseksi tuloksetta, neuvottelut jatkuvat

Guaido on hankalassa välikädessä, koska oppositiossa monet vastustavat neuvottelemista Maduron kanssa. Guaido painottikin tiedonannossaan, että opposition vaatimukset eivät ole muuttuneet. Hänen mukaansa suunnitelmana on järjestää uudet vapaat vaalit.

Venezuelan talous kutistuu ja inflaatiovauhti on hurjissa lukemissa



Lisäksi maan bruttokansantuote (BKT) laski 22,5 prosentilla viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Maan BKT on laskenut jokaisella neljänneksellä vuoden 2014 alusta asti. BKT on laskenut kymmenellä prosentilla tai enemmän vuoden 2015 lopusta.

Taloudellinen ahdinko on johtanut siihen, että maassa on akuutti pula peruselintarvikkeista ja lääkkeistä. YK on arvioinut, että Venezuelasta on vuoden 2015 jälkeen lähtenyt noin kolme miljoonaa ihmistä.