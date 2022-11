Venezuelan poliittinen umpisolmu höllentyi hieman – Yhdysvallatkin löysäsi öljypakotteitaan

Samalla se tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain hallinto antoi suurelle yhdysvaltalaiselle öljy-yhtiölle Chevronille luvan jatkaa toimintaa Venezuelassa, joka on ollut Yhdysvaltain tiukkojen pakotteiden kohteena.

Presidentti Nicolas Maduron hallituksen ja opposition edustajat sopivat neuvotteluissa Venezuelan valtion jäädytettyjen varojen käyttämisestä sosiaalisiin ohjelmiin. Yli 20 miljardin dollarin edestä Venezuelan varoja on jäädytettynä kansainvälisessä finanssijärjestelmässä pakotteiden takia, ja nyt osapuolet sopivat noin kolmen miljardin dollarin vapauttamisesta. Rahat on tarkoitus käyttää muun muassa koulutukseen, ruokaturvallisuuteen ja tulvien pelastustöihin.

Etelä-Amerikassa sijaitsevan Venezuelan sisäpoliittinen tilanne on ollut pahasti jumissa sitten vuoden 2018, jolloin Maduro valittiin jatkokaudelle vilpillisinä pidetyissä presidentinvaaleissa. Myöskään nyt tehdyssä sopimuksessa hallitus ja oppositio eivät saaneet sovittua siitä, miten vuoden 2024 presidentinvaalit järjestetään niin, että oppositiokin voi olla niissä mukana.

Ukrainan sota lisännyt Venezuelan merkitystä

Vuonna 2019 Yhdysvallat ja monet muut länsimaat tunnustivat oppositiojohtaja Juan Guaidon Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi. Maduro piti kuitenkin kiinni vallankahvasta, ja Guaidon vaikutusvalta on vähitellen hiipunut muun muassa siksi, että monissa Etelä-Amerikan maissa vasemmistolaiset presidentit ovat nousseet viime vuosina valtaan.

Viime aikoina länsimaat ovat osoittaneet jälleen halukkuutta tehdä yhteistyötä Maduron hallinnon kanssa. Taustalla on etenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen kärjistämä energiakriisi, joka on kasvattanut Venezuelan öljyvarojen merkitystä. Maduron hallinto puolestaan on halunnut päästä eroon lännen pakotteista, etenkin öljynvientikiellosta.