Venezuelan talousahdinko näkyy jo yllättävissä paikoissa – rikolliset eivät enää löydä varastettavaa: "Kriminaaleilla ei ole varaa edes ammuksiin"

Uutistoimisto Associated Press haastatteli kahta gangsteria Venezuelan pääkaupungin Caracasin pahamaineisessa Petare-slummissa. He kertovat nykyisen taloustilanteen aiheuttaneen sen, ettei edes rikosten tekeminen enää kannata.

Käteisen arvo laskee joka päivä

Toinen AP:n haastattelema gangsteri esittelee itsensä El Negritoksi. Hän kertoo, kuinka perheen elättäminen rikollisuudella on käynyt vaikeaksi. Aseen laukaiseminen on nykyään luksusta.

Talouskriisi vähentää murhia

Vuonna 2015 eteläamerikkalaisvaltion murhaluvut olivat 90 kuolemaa 100 000 asukasta kohden, kertoo Venezuelan väkivallan tutkimuslaitos. Luku tippui viime vuonna liki 10 prosenttia, joskin Venezuela on edelleen yksi maailman väkivaltaisimpia maita.

Yhä useammalla venezuelalaisella on vaikeuksia kustantaa jo pelkkiä vähittäistavaroitaan. Markkinoilla on siten vähemmän autoja tai muita ylellisyyksiä, jolloin rikollistenkin apajat kapenevat. Juuri kukaan ei käytä enää myöskään käteistä, koska sen arvo on inflaation seurauksena romahtanut.