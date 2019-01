Venezuelan kriisissä valittiin puolia: Venäjä tukee Maduroa, Yhdysvallat ja Britannia Guaidoa – "Kyllä tässä on ainekset isompaankin soppaan"

Venäjän presidentti Vladimir Putin soitti Madurolle "ilmaistakseen tukensa Venezuelan laillisille viranomaisille kotimaisessa poliittisessa kriisissä, joka on provosoitu ulkopuolelta", ilmoitettiin Kremlistä.

Putinin mukaan muiden maiden puuttuminen Venezuelan tilanteeseen on kansainvälisen oikeuden vastainen. Venäjällä on mittavia taloudellisia intressejä Venezuelassa ja se on investoinut miljardeja maan energia-alaan.