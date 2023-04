Spekulaatiot Erdoğanin terveydestä käyvät kuumana Turkissa – poistui kesken tv-haastattelun, perunut vaali- ja edustustilaisuuksia

Spekulaatiot presidentin terveydentilasta ovat käyneet kuumana sen jälkeen, kun hän joutui poistumaan tv-haastattelusta tiistaina kesken kaiken. Erdoğan on kuitenkin topuutellut, että huonovointisuuden syynä on normaali sairastelu.

– Meillä on ollut intensiiviset kampanjapäivät. Minulla on ollut normaalia ärhäkkäämpi vatsatauti, Erdoğan kertoi tv-haastattelussa tiistaina.

Erdoğan on jättänyt väliin kampanjatilaisuudet Kirikkalessa, Yozgatissa ja Sivasissa. Myös torstaina vihittävän Akkuyun ydinvoimalan vihkijäisiin Erdoğan osallistuu etäyhteyden avulla.

69-vuotias Erdoğan on Turkin pisimpään toiminut presidentti. Yli 20 vuoden valtakausi on mahdollista katketa, kun Turkissa järjestetään presidentti- ja parlamenttivaalit toukokuussa. Maassa ei ole oltu tyytyväisiä istuvan presidentin talouspolitiikkaan, joka on kiristänyt kansalaisten elinkustannuksia.