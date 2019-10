Yhdysvaltain ulkoministeri Pompeo sanoo aikovansa yhä tavata Erdoganin kasvotusten, vaikka tämä jo aiemmin kieltäytyi uhmakkaasti

Uutistoimisto Reutersin mukaan ulkoministeri Mike Pompeo sanoi Fox Business -kanavan haastattelussa, että he olettavat tapaavansa Erdoganin vierailunsa aikana.

– He tapaavat virkaveljensä. Minä puhun, kun [presidentti Donald] Trump tulee, Erdogan sanoi Sky Newsille aiemmin.

Pencen ja Pompeon on ollut tarkoitus painostaa Turkkia lopettamaan hyökkäyksen kurdijoukkoja vastaan Pohjois-Syyriassa.

Aiemmin tänään Erdoganin uutisoitiin kritisoineen Trumpin tviittailua. Toimittajille lentokoneessa puhuneen Erdoganin mukaan Trumpin tviittien perässä on vaikea pysyä.

– Sanoin Trumpille: Suutut todella paljon medialle toisinaan. Heillä [medialla] on vaikutusvaltaa sinuun. Älä kuuntele heitä, olet vahva johtaja. Se ei sovi vahvalle johtajalle.

Kreml: Erdogan aikoo vierailla Venäjällä



Venäjän hallinnon tiedotteessa kerrottiin, että presidentit korostivat puhelun aikana, kuinka tärkeää on estää yhteenotot Turkin ja Syyrian joukkojen välillä. Putinin kerrotaan myös tuoneen esille huolensa "terroristeista, jotka yrittävät paeta ja soluttautua naapurimaihin".

Yhdysvallat tiukensi kantaansa



Turkki on myös itse sotilasliitto Naton jäsen.

Turkkilaispankin väitetään auttaneen Irania kiertämään pakotteita



Halkbank on Turkin valtion omistama. Yhdysvallat on jo aiemmin asettanut pankin henkilökunnalle syytteitä sen toiminnasta. Pankin apulaisjohtaja Mehmet Hakan Atilla sai viime vuonna tuomion Yhdysvalloissa siitä, että hän auttoi Irania kiertämään Yhdysvaltain pakotteita. Atilla on jo vapautunut vankilasta.